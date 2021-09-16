Öğrenci, öğretmen ve veliler yüz yüze eğitimden mutluluk duyuyor

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 15:19 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 15:19

Yaklaşık 53 bin öğretmenin bulunduğu kentte, ilk ve ortaöğretimdeki 700 binin üzerinde öğrenci okullarına tam zamanlı başlamanın heyecanını yaşadı.

Öğrenciler için hummalı bir çalışmayla eğitime hazırlanan okullarda, bu süreçte çocukların okul bahçesine girişinden itibaren salgınla mücadele kurallarına uygun hareket edilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Yapımı bir süre önce tamamlanan ve bu yıl eğitim-öğretimin başladığı Karşıyaka ilçesindeki Fatma Neşe Kaya İlkokulu'nda da 2 haftadır okulda olan çocuklar, derslerin yanı sıra teneffüslerde de oyun oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Salgın tedbirlerine uygun olarak okulda bulunan öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerine yansıyor. Çocuklarının mutluluklarına ortak olan veliler de kurallara uyularak yüz yüze eğitime devam edilmesi gerektiği görüşünde.

- MİNİKLER VE VELİLERİ DUYGULARINI ANLATTI

Uzaktan eğitim sürecinde okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen 3. sınıf öğrencisi Ece Nur Şahin, "Okulların başlamasına çok mutlu oldum. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimle bir arada olmak çok güzel bir duygu. Geçen sene salgın nedeniyle okullara gelememiştik. Umarım salgın biter ve bir daha okullar kapanmaz. Ödev yapmayı bile çok özledim." dedi.

1. sınıf öğrencisi Elif Sarıkol ise geçen yıl salgın nedeniyle okula tam anlamıyla gidemediğini ifade ederek, "Okulda arkadaşlarımla olmak çok güzel, sınıfta öğretmenlerimizle resimler yapıp ders işliyoruz. Teneffüslerde ise oyunlar oynayıp eğleniyoruz. O yüzden çok keyif alıyorum." şeklinde konuştu.

Çocukların salgın döneminde evde sıkıldığını söyleyen velilerden Emine Sarıkol ise yüz yüze eğitime tekrar başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uzaktan eğitimde öğretmenlerin çocukları motive etmek için çok çaba sarf ettiğini dile getiren Sarıkol, "Şu anda her şey çok güzel. İyi ki okullar açıldı, inşallah kapanmaz ve çocuklar eğitimlerine burada devam ederler." diye konuştu.

Okul Aile Birliği Başkanı Şermin Şahin de zorlu bir sürecin ardından okulların açılmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Çocuklarımız için okul çok önemli, arkadaşlarıyla birlikte olmak onların hem sosyal gelişimi hem de psikolojileri açısından çok önemli. İnşallah her şey yolunda gider, bu zorlu süreçler geçer ve okullarımız kapanmadan devam edebiliriz." ifadelerini kullandı.

- ÖĞRETMENLER DE MEMNUN

Öğretmen Sevgül Öztürk ise yüz yüze eğitimin hem öğretmen hem de öğrenciler açısından çok daha etkili ve verimli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çocuklarla bir arada olmayı, onların gözlerinin içine bakarak ders anlatmayı çok özlemiştim. Okulumuzu, öğrencilerimizi çok seviyoruz, şu anda her şey iyi gidiyor inşallah böyle devam edeceğiz. Çocuklar da okulda çok mutlu ve bu onların yüzlerine yansıyor. Salgın tedbirlerine uyuyoruz, tabi ki maskeyle ders anlatmak çok kolay değil ama yüz yüze eğitime devam edebilmek için bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakanlığımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz maske ve dezenfektan temin ettikleri için."

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve okullarda maskeden dezenfektana kadar tüm ihtiyaçların karşılandığını belirterek ,sürecin hayırlı olmasını temenni etti.