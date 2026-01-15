İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

Öğrenci servisi faciasında karar çıktı: 6 kamu görevlisine hapis cezası

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 2022'de meydana gelen ve 16 yaşındaki Büşra Akın'ın ölümüyle sonuçlanan okul servisi kazasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, görevi kötüye kullanma suçundan 6 milli eğitim görevlisini 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken, kara yolları şefi hakkında beraat kararı verdi.

IHA15 Ocak 2026 Perşembe 17:32
Öğrenci servisi faciasında karar çıktı: 6 kamu görevlisine hapis cezası
Zonguldak 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa S., kazada hayatını kaybeden Büşra Akın'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Mustafa Y., Mustafa S., Kadir B., Ender B., Emre K. ve Mehmet K.'nın, ihale ve sözleşme aşamasındaki kontrol yükümlülüklerini yerine getirmediklerini, aracın ve sürücünün günlük denetimlerini yapmayarak birden fazla mağduriyete yol açtıklarını belirtti. Savcılık, sanıkların "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mustafa S. duruşmada araçların denetimi konusunda görevinin olmadığını savunarak, "O gün başka yerde görevliydim. Kaza günü de ilgili yerde ben görevde değildim" dedi.

6 SANIĞA CEZA, KARAYOLLARI ŞEFİNE BERAAT

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kazaya etken yol sorunu yoktur" şeklindeki trafik tespit tutanaklarını dikkate alarak, olay yerinde oto korkuluk (bariyer) bulunmamasından sorumlu tutulan karayolları şefi S.A.'nın beraatına karar verdi. Mahkeme; denetim mekanizmasında yer alan kamu görevlileri Mustafa S., Emre K., Ender B., Mehmet K., Kadir B. ve Mustafa Y.'yi ise suçlu buldu. 6 sanık, "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

OLAY

14 Aralık 2022'de Çatalağzı beldesinde meydana gelen faciada, sürücü Fikret B. idaresindeki öğrenci servisi kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti. Kazada ortaokul öğrencisi Büşra Akın yaşamını yitirmiş, 18 öğrenci ve sürücü yaralanmıştı. Olay sonrası başlatılan idari ve adli soruşturmada, servis aracının ve sürücünün taşıma şartlarına uygun olmadığı, buna rağmen denetimlerden geçtiği tespit edilmişti.

