İSTANBUL 4°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2025 Çarşamba / 14 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,1317
  • EURO
    37,5671
  • ALTIN
    3366.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öğrenci servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 24 kişi yaralandı
Güncel

Öğrenci servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 24 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 21'i öğrenci 24 kişi hafif yaralandı.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 23:46 - Güncelleme:
Öğrenci servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 24 kişi yaralandı
ABONE OL

Karalar Hüseyinli İlkokulu ve Ortaokulu'ndan öğrenci alan V.Ş. idaresindeki 07 C 50028 plakalı öğrenci servisi, Karalar Mahallesi Ekizli mevkisinde karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 07 NYB 79 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada 21'i öğrenci 24 kişi hafif şekilde yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada olay yerinde bilgi alan Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin, öğrencileri hastanede de ziyaret etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.