Öğrenci servisi kamyonla çarpıştı: 14 yaralı

Sinan S. idaresindeki 73 M 104 plakalı öğrenci servisi, Cizre Şırnak kara yolu kavşağı Birinci Köprü mevkisinde Halil Z. yönetimindeki 21 ADK 056 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Kazada, sürücü Sinan S. ile 13 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Cevdet Atay, beraberinde Cizre Kaymakamı Nazlı Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ile yaralıları hastanede ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.