İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2024 Cuma / 25 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3282
  • EURO
    34,7648
  • ALTIN
    2389.94
  • BIST100
    10253.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Öğrenci servisi kamyonla çarpıştı: 14 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrenci servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 14:00 - Güncelleme:
Öğrenci servisi kamyonla çarpıştı: 14 yaralı
ABONE OL

Sinan S. idaresindeki 73 M 104 plakalı öğrenci servisi, Cizre Şırnak kara yolu kavşağı Birinci Köprü mevkisinde Halil Z. yönetimindeki 21 ADK 056 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Kazada, sürücü Sinan S. ile 13 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Cevdet Atay, beraberinde Cizre Kaymakamı Nazlı Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ile yaralıları hastanede ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.