İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1469
  • EURO
    6,9828
  • ALTIN
    326.845
  • BIST100
    101063
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öğrenciler korona virüsüne karşı kendi maskelerini yaptı
Güncel

Öğrenciler korona virüsüne karşı kendi maskelerini yaptı

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Alanşeyhi Mahallesi Çayır İlkokulu öğrencileri korona virüsüne karşı kendi maskelerini yaptı.

IHA11 Mart 2020 Çarşamba 09:17 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 09:17
ABONE OL

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü tehlikesi ve her türlü viral hastalıklar karşısında bilinçli olmak maksadıyla ve artan maske fiyatlarından dolayı öğrencilere kendi imkanlarıyla maske yapımı öğretmenleri tarafından öğretildi.

Öğretmen Tacettin Saraçoğlu önderliğinde yapılan maskelerin yanı sıra virüslere karşı korunma konusunda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı ifade edildi. Öğrenciler, virüslerden korunmayı öğrendiklerini ve pahalı olan maskeleri kendilerinin yapmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Öğrenci velileri ise yaptıkları bu çalışmalardan dolayı öğretmenlere teşekkür ederken maske takma konusunda kendilerinin de bilinçlendiğini söylediler.

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama
İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

ABD gazetesi yazdı: Gizli merkezlerde tutup Türkiye'ye geri gönderiyorlar
ABD gazetesi yazdı: Gizli merkezlerde tutup Türkiye'ye geri gönderiyorlar

ABD gazetesi yazdı: Gizli merkezlerde tutup Türkiye'ye geri gönderiyorlar

Türkiye'ye karşı kirli tezgah
Türkiye'ye karşı kirli tezgah

Türkiye'ye karşı kirli tezgah
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.