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Öğrencilerden Mehmetçiğe mektuplu destek

Amasya'da Serdar Zeren İlkokulu öğrencileri Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiklere mektup yazıp Türk bayrağı açtı. Öğrencilerden Öykü Zeynep Altunışık, 'Biz burada askerlerimize orada savaştıklarını yazdık. Askerlerimizi seviyorum. Yazdığım mektubu asker ağabeylerimize göndereceğim” dedi.

IHA03 Mart 2020 Salı 15:00 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 15:00

Amasya Serdar Zeren İlkokulu öğrencileri Suriye’nin İdlib kentinde ’Bahar Kalkanı Harekatı’nı yürüten Mehmetçiklere mektup yazdı, Türk bayrağı açarak destek verdi. Öğrenciler yazdıkları mektupları şiirleri okudu. Öğrencilerden Öykü Zeynep Altunışık, "Biz burada askerlerimize orada savaştıklarını yazdık. Askerlerimizi seviyorum. Yazdığım mektubu asker ağabeylerimize göndereceğim” dedi.

Öğrencilerden Mahmut Merdan Ayan, “2/C sınıfında askerlerimiz şehit olduğu için onlara üzüldük ama ben şunu demek istiyorum. Biz askerlerimize mektup gönderip, onların moralleri yerine gelsin diye biz onlara mektup yazdık" diye konuştu.

Okul Müdürü Halil Kaykana, “Okulumuzda Suriye’de merhum 34 şehidimizin anısına ve askerlerimize destek amacıyla okulumuzun tamamında mektupla bir destek programı hazırladık öğrencilerimizle birlikte, tüm şehitlerimizin ruhu şad olmasını, onlar bizim bu ülkede rahat yaşayabilmemiz için ve bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlerin karşısında durarak, şehit olan vatan evlatlarımız için ve bu minicik çocuklarımız, minicik evlatlarımızla birlikte destek vermekteyiz. Gerekiyorsa bayrağımızı elimize alıp, onların yanına gidip, bu ülke için savaşmaya her şeye varız. Tüm şehitlerimizin ruhunun şad olmasını canı gönülden diliyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra okul bahçesinde dev Türk bayrağı açan öğrenciler, şehitlerin adını hep bir ağızdan anarak, burada diye bağırdı.

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