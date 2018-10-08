Öğrencilere Hayvan Sevgisi Aşılandı
Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sınav Koleji’nde gerçekleştirdiği seminer ile 2’inci ve 3’üncü sınıf öğrencilerine hayvan sevgisinin aşılanması, bakımı ve sahiplenilmesi konularında eğitim verdi.
Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, öğrencilerle bir araya gelen Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dilek Yosun, çocuklara Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Barınağa getirilen sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının son derece sağlıklı ve steril ortamlarda karşılandığını ifade eden Yosun, tesisteki birimler hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Yosun, çocukların hayvanlarla doğru iletişim kurabilmeleri ve onları sevmeleri adına tüm öğrencileri Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne davet etti.
Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi personeli Veteriner Hekim Kadir Özdemir de, minik öğrencilere, hayvanlara çok iyi davranmaları ve hayvan bakmak istiyorlarsa mutlaka pet-shop yerine barınaklardan sahiplenmeleri konusunda bilgilendirmede bulundu. Veteriner Hekim Özdemir, daha sonra Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nden getirdikleri “Arya” isimli Labrador cinsi köpeği, öğrenciler arasında gezdirerek sevmelerine izin verdi.
Osmangazi Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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