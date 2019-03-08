Öğrencilere uyuşturucu sattığı iddia edilen garson tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafede uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, iş yerinde garson olarak çalışan O.D'yi gözaltına aldı.

Zanlının kaldığı yerde ve üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.