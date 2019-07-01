Öğrencilerin tercih maratonu başladı

LGS kapsamında lise tercihleri bugün başladı ve 12 Temmuz saat 17.00’ye kadar sürecek. Ortaokulların müdürlükleri, öğrencinin elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin iki nüsha çıktısını alıp veliye imzalatacak ve bir nüshasını okulda saklayıp, diğer nüshasını veliye verecek. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

YEŞİL- MAVİ- KIRMIZI

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.Öğrenciler, yerel tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 5 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek. Yerel yerleştirme tercih ekranındaki ‘yeşil’ renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; ‘mavi’ renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; ‘kırmızı’ renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek. Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde dört dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl iki dönemde yapılacak.