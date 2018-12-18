Öğrencinin 'battaniyeden çantayla' okula gittiği iddiasına valilikten açıklama

Muş Valiliği, Korkut ilçesinde bir öğrencinin "battaniyeden çantayla" okula gittiği yönündeki iddialara ilişkin, yapılan sosyal incelemede eğitim yardımlarının yanı sıra aileye aylık ortalama 600 lira nakdi yardım yapıldığını belirterek, "2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulda çanta dağıtımı yapıldığı ve söz konusu öğrenciye de çanta verildiği belirlenmiştir." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyadan Korkut ilçesine Bağlı Çakırlı köyü Çakırlı İlköğretim Okulunda bir öğrencinin çantası olmadığı, bu nedenle battaniyeden yapılmış çantayla okula gelip-gittiği yönünde paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu bildirildi.

Valilik tarafından yapılan incelemede, fotoğrafların söz konusu okulda görev yapan bir öğretmen tarafından paylaşıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili olarak 14 Aralık'ta Korkut Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca yapılan sosyal incelemede ise eğitim yardımlarının yanında aileye aylık ortalama 600 TL nakdi yardım yapıldığı tespit edilmiştir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulda çanta dağıtımı yapıldığı ve söz konusu öğrenciye de çanta verildiği belirlenmiştir. Aileye ve diğer tüm ihtiyaç sahiplerine devletimizin şefkatli eli şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da uzanmaya devam edecektir. Ayrıca, haberi bir mizansen şeklinde sosyal medyaya servis eden kişinin sosyal medyada bir siyasal parti ve terör örgütü lehine de paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiş olup, konu hakkında tahkikat devam etmektedir. Bu sebeple sosyal medyada yer alan asılsız haberlere itibar edilmemesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."