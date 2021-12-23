Vali açıkladı! Öğrencisini darbeden öğretmen derslerden el çektirildi

AA 23 Aralık 2021 Perşembe 16:00 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 16:00

Vali Aydoğdu, Aksaray Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Tip1 Diyabetli Çocukların Sağlıklı Yaşan Projesi" protokol imza töreni öncesinde yaptığı açıklamada, medyaya, olmasını hiç istemedikleri bir olayın görüntülerinin yansıdığını söyledi.

Görüntüleri izlemekte zorlandığını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bu olayın olduğu 14 Aralık'tan itibaren yapılan işlemleri tek tek anlatmak istiyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Ömer Kartal derhal olaya el koymuştur. Öğretmenimiz derslerden el çektirilmiştir. Hemen 2 milli eğitim müfettişi olayla ilgili görevlendirilmiştir. Kurum müdürlerimiz aileye anında destek ziyaretlerinde bulunmuştur. Çocuğumuza bir psikolog ve rehber öğretmen görevlendirilmiştir. Yani bu olayın kamuoyuna yansımadan önce yapılan işlemleri bunlar. Kamuoyuna yansıdıktan sonra Aksaray halkı da göstermesi gereken tavrı göstermiştir. Her an ailemizin ve çocuğumuzun yanında yer almışlardır, çocuğumuzu desteklemişlerdir."

Eğitim camiasının 980 bin öğretmeniyle Türk bayrağının dalgalandığı her yerde fedakarca görev yaptığına dikkati çeken Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bu münferit olaydan hareketle tüm eğitim camiasına ve öğretmenlerimizi zan altında bırakmamak gerekiyor. Her şey süreç olarak işliyor. Öğretmenimiz derslerden el çektirilmiştir. Hemen 2 milli eğitim müfettişi olayla ilgili görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz soruşturmasını inşallah pazartesi günü tamamlayacak. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, olayın olduğu andan itibaren süreçlerin tamamında bilgilendirildi, olayı yakinen takip etmiştir. Ailemize de Milli Eğitim Bakanımız geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendisine gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah çocuğumuz gerekli desteği aldıktan sonra okulunda eğitim ve öğretimine devam edecektir. Bizim temennimiz bir daha böyle olayların, bu güzel şehrimizde yaşanmaması. Tekrar ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz. Soruşturma bitmediği için öğretmenle ilgili bir şeyler söylemek istemiyorum. Bu öğretmenimizin davranışı, hiçbirimizin tasvip etmediği bir davranış şekli. Sonuç inşallah pazartesi açıklanmış olacak. Bu çıkacak sonuçtan kamuoyunun tatmin olacağını düşünüyorum."