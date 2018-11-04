Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen Milli Eğitim Bakanlığınca açığa alındı
İzmir'de 6 yaşındaki 1. sınıf öğrencisini sopa ile dövdüğü iddia edilen M.N. isimli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığınca açığa alındı.
- İHA
İzmir Konak'ta bulunan Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokulunda T.K. (6) isimli öğrencisini sopa ile dövdüğü iddia edilen M.N. isimli öğretmen, olayın medyaya taşınması sonrası Milli Eğitim Bakanlığınca açığa alındı. Öğrenci, öğretmenin gösterdiği yazıyı okuyamadığı için kaba etine sopa ile vurduğunu iddia etmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.