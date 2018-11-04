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Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen Milli Eğitim Bakanlığınca açığa alındı

İzmir'de 6 yaşındaki 1. sınıf öğrencisini sopa ile dövdüğü iddia edilen M.N. isimli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığınca açığa alındı.

  • İHA
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İzmir Konak'ta bulunan Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokulunda T.K. (6) isimli öğrencisini sopa ile dövdüğü iddia edilen M.N. isimli öğretmen, olayın medyaya taşınması sonrası Milli Eğitim Bakanlığınca açığa alındı. Öğrenci, öğretmenin gösterdiği yazıyı okuyamadığı için kaba etine sopa ile vurduğunu iddia etmişti.
 

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