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  • Öğrencisini ilk yardımla hayata döndürmüştü... Bakan Tekin'den öğretmene ilişkin paylaşım
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Öğrencisini ilk yardımla hayata döndürmüştü... Bakan Tekin'den öğretmene ilişkin paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Amasya'da okul bahçesinde kalbi duran öğrencisini kalp masajıyla hayata döndürülen öğretmen Hüseyin Aktaş'ı gururla izlediğini belirterek, 'Bakanlığımız koordinesinde aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde zamanında ve bilinçli yaptığı müdahale ile ilk yardımın hayat kurtardığını gözler önüne seriyor.' ifadesini kullandı.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 19:43 - Güncelleme:
Öğrencisini ilk yardımla hayata döndürmüştü... Bakan Tekin'den öğretmene ilişkin paylaşım
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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, okul bahçesinde kalbi duran 13 yaşındaki Çetin Çelebi'nin, öğretmen Aktaş'ın ilk yardımıyla hayata dönmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

İlk yardım eğitiminin hayat kurtardığını vurgulayan Tekin, öğretmenlerin ne kadar önemli ve hayata dokunan işler yaptıklarına işaret etti.

Öğretmen Aktaş'ın, öğrencisine kalp masajı yaptığı anların yer aldığı okulun güvenlik kamerası görüntülerini de paylaşan Tekin, şunları kaydetti:

"Amasya'da, Plevne Ortaokulunda, okul bahçesinde oyun oynarken aniden rahatsızlanıp kalbi duran öğrencisine ilk müdahalede bulunup suni solunum-kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağlayan Hüseyin Aktaş öğretmenimi gururla izledim. Bakanlığımız koordinesinde aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde zamanında ve bilinçli yaptığı müdahale ile ilk yardımın hayat kurtardığını gözler önüne seriyor. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim almaları, okullarda olabilecek acil durumlar karşısında hazırlıklı olabilmeleri için tüm öğretmen, yönetici, veli ve öğrencilere ilk yardım eğitimi verilmesi için yoğun çaba gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma minnettarım."

  • MilliEğitimBakanı
  • HayatKurtaranMüdahale
  • İlkYardımEğitimi

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