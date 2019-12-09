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‘Öğretmen dayağı’ yatağa mahkum etti

13 yaşında öğretmeninden yediği dayak neticesinde beyin kanaması geçiren İbrahim Akkaş, yatağa mahkum yaşıyor. Hayatlarını oğullarına adayan aile ise sorumluların yeniden yargılanmasını istiyor. 

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Bolu’da 1993’de Mengen Lisesi’nde ortaokul son sınıf öğrencisi olan İbrahim Akkaş (41), derste arkadaşlarıyla konuştuğu gerekçesiyle Fen Bilgisi öğretmeni Erdal Yüce tarafından dövüldükten sonra teneffüste okul müdürü Zihni Yetkin’in yanına götürüldü. Okul müdürü Yetkin tarafından başı duvara vurularak tekme tokat dövülen Akkaş’ı tekrar sınıfına gönderildi. Olaydan 2 saat sonra şiddetli baş ağrısı yaşayan Akkaş, ders sırasında fenalaşarak bayıldı. 

BAŞKALARI DA YANMASIN

Okul yetkililerinin aileye haber vermesi üzerine, ailesi tarafından hastaneye götürülen talihsiz adamın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyatın ardından 6 ay boyunda hastanede kalan Akkaş, bitkisel hayata girmesi sonucu felç kalarak yatağa mahkum oldu. Ailenin şikayeti üzerine haklarında dava açılan fen bilgisi öğretmeni Erdal Yüce ve okul müdürü Zihni Yetkin, hapis cezasına çarptırıldılar. 3 ay 10 gün ceza alan Yüce’nin cezası ertelenirken, 12 yıl hapis cezası alan okul müdürü Yetkin, 4 yıl 8 ay tutukluluk süresinin ardından tahliye edildi. Hayatını oğlu İbrahim’e adayan baba Hüsamettin Akkaş, sorumluların tekrar cezalandırılmasını isteyerek, “Şimdi tam 26 sene bitecek. Biz İbrahim ile mücadele ediyoruz. Onlar da hiçbir ceza aldı sayılmaz. Mağdur olan biziz. İbrahim de 26 senedir yatakta. Tedavisi de yok. Bunu kelime ile anlatmak mümkün değil. Kolay bir şey değil. Çeken bilir. Bunların ceza almasını isteriz. Başka İbrahim’ler olmasın istiyoruz. Türkiye’de adalet, kanun varsa bunların cezasını çekmesini isteriz. Diğer İbrahim’ler de böyle bir şeye uğramasın” şeklinde konuştu.

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