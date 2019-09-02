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Öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır? İlişik kesme için gerekli belgeler nelerdir?

Öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır? İlişik kesme için gerekli belgeler nelerdir? gibi soruların yanıtları tüm öğretmenler tarafından merak ediliyor. Öğretmenlerin sş durumu ve mazeret atamaları 29 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin atandıkları kurumları bu tarihte açıkladı. İl dışı atamaları yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerini bugünden itibaren yapmaları gerekiyor. Öğretmen ilişik kesme ile ilgili merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır? İlişik kesme için gerekli belgeler nelerdir? sorularının yanıtları tüm ataması gerçekleştirilen öğretmenler tarafından merak ediliyor. Öğretmenlerin  e durumu ve mazeret atamaları 29 Ağustos 2019 tarihinde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin atandıkları kurumları bu tarihte açıkladı. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerini ise bugünden itibaren gerçekleştirmeleri gerekiyor. Öğretmen ilişik kesme işlemleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. Öğretmen ilişik kesme hakkında tüm detaylar haberimizde... 
 
ÖĞRETMEN İLİŞİK KESME NASIL YAPILIR? 
1. Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)
 
2. Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.
 
3. Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:
 

 
a) Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.
 
 
b) Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.
 
c) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.

 
4. Ayrıldığınız okul müdürü isterse şahsi dosyanızı bir üst yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim etmek üzere size teslim edebilir. Ya da 15 gün içinde göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü göndermek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Şahsi Dosya İsteme Yazısı yazması şart değildir.
 
5. Yolluklarınızı ayrıldığınız okuldan almayı tercih edin. Bildiğim kadarıyla ve değişmediyse, yolluğunuzu ayrıldığınız okuldan alırsanız hemen ödeme yapılıyormuş, göreve başlayacağınız okuldan almak isterseniz ödeneği farklı olduğundan ödenek istenmesi gerekiyormuş ve gecikme yaşanabiliyormuş.
 
6. Ayrıldığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız.
 
7. Yeni okulunuzdan maaş hesabı için bilgi alarak ilgili şubeden hesap açma işlemlerini yaptırın.
 
8. Personel Nakil Bildiriminin bir nüshası ve size teslim edildiyse şahsi dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın.
 
9. Göreve başladığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap girişinizi yaptırmayı unutmayınız.
 

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