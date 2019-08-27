30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8214
  • 6,4634
  • 286.037
  • 96663.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Öğretmen, öğrenci velisini silahla yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir öğretmen, tartıştığı öğrenci velisini silahla yaraladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'ndeki marketin sahibi Recep S. (48), oğlunun öğretmeni S.A'nın farklı zamanlarda markete geldiğini ve her defasında kasadaki paranın eksildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

Bu durumu öğrendikten sonra markete gelen öğretmen ile market sahibi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A, öğrencisi Y.S'nin araya girmesine rağmen marketin sahibi Recep S'yi pompalı tüfekle yaraladı.

İhbar üzerine markete gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Recep S'nin tedavisi sürüyor.

Olaydan sonra tüfeği kaldırıma atarak kaçtığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bakanlık paylaştı! Pençe-3´te hedefler böyle vuruldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı

'Kayyumdan hediye' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt

'Kayyumdan hediye' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt

İstanbul Finans Merkezi için tarih belli oldu

İstanbul Finans Merkezi için tarih belli oldu

Hafter'in komutanından BAE itirafı

Hafter'in komutanından BAE itirafı

Reuters iddia etti: Terör örgütü PKK/YPG çekiliyor mu?

Reuters iddia etti: Terör örgütü PKK/YPG çekiliyor mu?

İhracatından 12 milyon dolar gelir! Dünyadan ilgi giderek artıyor

İhracatından 12 milyon dolar gelir! Dünyadan ilgi giderek artıyor

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

'ABD ile müzakere bugünkü şartlarda mümkün değil'

'ABD ile müzakere bugünkü şartlarda mümkün değil'
 

POPÜLER HABERLER

Satırlı trafik magandası dehşeti

Satırlı trafik magandası dehşeti

Başkan Erdoğan Ahlat'ta...

Başkan Erdoğan Ahlat'ta...

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

İşte bamya tohumunun mucizevi faydaları...

İşte bamya tohumunun mucizevi faydaları...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA