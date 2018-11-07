Üsküdar'da bir öğretmen, okulda tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı Alınan bilgiye göre, Validei Atik Mahallesi Kartal Baba Caddesi'nde bulunan Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni A.A. ile bir öğrencinin yakını olduğu belirtilen kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.