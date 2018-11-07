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Üsküdar'da bir öğretmen, okulda tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı

Alınan bilgiye göre, Validei Atik Mahallesi Kartal Baba Caddesi'nde bulunan Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni A.A. ile bir öğrencinin yakını olduğu belirtilen kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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Kavgaya dönüşen olayda, öğrenci yakını, silahla öğretmeni bacağından yaraladı.

Yaralı A.A, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okul ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Okuldan çıkan öğrenciler, gazetecilere, "Öğretmenimizle veli arasında arasında bağrışmalar vardı. Silah sesini duyunca biz korkup saklandık. O arada öğretmenimiz bacağından yaralanmıştı, çok korktuk." diye konuştu.

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