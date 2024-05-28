Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulda öğretmene yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Tekin, " Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız.... — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) May 28, 2024