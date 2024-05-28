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Güncel

Öğretmene yönelik saldırıda Bakan Tekin'den açıklama: Adli sürecin de takipçisi olacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum.' dedi.

28 Mayıs 2024 Salı 18:48 - Güncelleme:
Öğretmene yönelik saldırıda Bakan Tekin'den açıklama: Adli sürecin de takipçisi olacağız
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulda öğretmene yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Tekin, " Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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