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Öğretmeni öldüren cani yakalandığında ilk bu cümleyi kurmuş

Fatih'te, otomobiliyle ilerleyen öğretmen Abdulbaki Durmaz'ı öldüren zanlı yakalandı. Cinayetin ardından kurulan özel ekibin zanlıyı Fatih'te bir lokantada yemek yerken yakaladığı öğrenildi. Emniyette susma hakkını kullandığı belirtilen şüphelinin yakalandığı ilk anda polislere, 'Yaptığımın hata olduğunu biliyorum.' dediği belirtildi.

AA7 Haziran 2024 Cuma 14:55 - Güncelleme:
Öğretmeni öldüren cani yakalandığında ilk bu cümleyi kurmuş
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Fatih'te, otomobiliyle ilerleyen öğretmen Abdulbaki Durmaz'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Dün, Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Sokak'ta meydana gelen cinayetin şüphelisi A.G'nin (28) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cinayetin ardından kurulan özel ekibin A.G'yi Fatih'te bir lokantada yemek yerken yakaladığı öğrenildi.

Şüpheli A.G'nin bu cinayeti Batman'da 2017'den beri süren kan davasından dolayı işlediği tespit edildi.

Emniyette susma hakkını kullandığı belirtilen şüphelinin yakalandığı ilk anda polislere, "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum." dediği öğrenildi.

Şüpheli A.G'yi kullandığı taksiyle olay yerinden kaçırdığı anlaşılan ve kardeşi olduğu tespit edilen F.G'nin (24) de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- OLAY

Dün, Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Sokak'ta otomobiliyle ilerleyen öğretmen Abdulbaki Durmaz, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Durmaz, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, katil zanlısının olay yerinden kaçtığı taksinin şoförünü telefonla arayarak, şüpheliyi nereye bıraktığını sormuştu.

Katil zanlısını yakın bir yere bıraktığını iddia eden şoförün daha sonraki aramalara cevap vermemesi üzerine kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, katil zanlısının, taksi şoförü F.G'nin (24) ağabeyi A.G. (28) olduğunu tespit etmişti.

Ekipler, F.G. ile A.G'nin babalarının 2023'te Batman'da öğretmen Durmaz'ın mensubu olduğu aşiret tarafından öldürüldüğünü, iki aşiret arasında kan davası bulunduğunu belirlemişti.

Cinayet anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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