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Güncel

Öğretmenler 3D yazıcılarda yüz koruyucu maske üretiyor

Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için 3D yazıcılarda yüz koruyucu maske üretiyor.

AA28 Mart 2020 Cumartesi 13:39 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 13:39
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BİLSEM Müdürü Ramazan Arslan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını başladıktan sonra sağlık çalışanlarına yardımcı olabilmek için onları koruyabilecek maske üretmeye karar verdiklerini söyledi.

Öğretmenlerin evlerinde maske yapmaya başladığını kaydeden Arslan, "Sağlık çalışanlarımızın yanında olabilmek ve üzerimize düşen görevi yerine getirmek amacıyla makinelerimizi ev ortamına taşıdık. Üretimi, sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimizden bilgi alarak, onların direktifleriyle yapmaya çalıştık." dedi.

Arslan, maskelerin Midyat Devlet Hastanesinde kullanılacağını bildirdi.

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