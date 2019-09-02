Öğretmenler eğitime

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda ilk zilin çalmasına sayılı günler kala, bir milyon öğretmen için hazırlanan ‘Mesleki Gelişim Programı’nı ‘eğitim, sanat ve spor’ başlıkları altında topladı.

İLK DÖNEM DÜN BAŞLADI

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nce, öğretmenlerin kişisel, mesleki ve alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, plan ve programların öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve uygulanması amacıyla hazırlanan program illere gönderildi. Mesleki Gelişim Programı’nın beş gün sürecek Eylül 2019 dönemi dün başladı. Bu yılki programa göre, öğretmenler sadece okullarda değil okul dışında da öğrenme fırsatlarını ön plana çıkaran bir dizi mesleki gelişim etkinlikleri ile sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılacak. Görev yaptıkları illerdeki tarihi ve kültürel mekânlarda konserler verecek öğretmenler, sportif etkinliklere ve ‘eğitimde drama’, ‘müzede drama’, ‘doğada drama’, ‘masal anlatıcılığı’, ‘akıl ve zeka oyunları’ ve ‘oryantiring’ gibi etkinliklere becerilerini geliştirebilecek. Öğretmenlere bu yıl ilk defa ‘STEM’, fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan öğretim modelinin eğitimi de verilecek.

ANILAR DERS OLACAK

Yaşayan gazilerle söyleşiler, okullardan mezun olan devlet adamları, bilim adamları, iş adamları ve hayırseverlerin öğrenim ve başarı hikayeleri öğrencilerle paylaşılacak. Mevlana ve Yunus temalı şiir dinletileri düzenlenecek, Milli Mücadele Dönemi’ne ait yaşanmış öyküler öğrencilere anlatılacak.