Öğretmenler 'Eğitimin Yeni Dinamikleri' için buluşuyor!

Eğitimin Yeni Dinamikleri ana temasıyla Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından düzenlenen "X. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu" 1 Aralık 2018 Cumartesi günü İstanbul Üsküdar’da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Eğitimci-Yazar Muhammet YILMAZ "Dünden Yarına Eğitim ve Öğretmenlik" konulu çağrılı konuşmasıyla öğretmenlere hitap edecek. İlke Derneği'nden Arife GÜMÜŞ, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Dr. Mehmet GÜNDÜZ, Namık Kemal Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZTÜRK ve Bandırma Üniversitesi'nden Kaşif Çocuk Akademisi Kurucusu Dr. Öğr. Üyesi Hamit AKÇAY; Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ moderatörlüğünde düzenlenecek olan "2023 Eğitim Vizyonu Çerçevesinde Eğitimin Yeni Dinamikleri" başlıklı panelde görüşlerini paylaşacaklar.

X. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu'nda, altı atölye, altı poster sunum yanında İyi Örnekler, Eğitim ve Toplum, Öğretmen ve Çocuk, Yabancı Dil ve Okuma, Eğitim Araştırmaları, Özel Eğitim ve Rehberlik, STEM, Teknoloji ve Eğitim gibi konu başlıklarında toplanan otuz altı sözlü sunum üç farklı salonda dokuz oturum ile gerçekleştirilecek.

Öğretmenim Sempozyumu'nda atölye uygulamaları da yapılacak. Bir salonda tüm gün boyunca üç oturumda Eğitim ve Teknoloji, Teknoloji Uygulamaları, Yaratıcı Yazma ve Okuma gibi atölyeler gerçekleştirilecek:

Ulusal Öğretmenim Sempozyumu; salonlarındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşımıyla, oturum aralarındaki muhabbet ortamlarıyla, fuaye alanındaki rengarenk stantlarıyla öğretmenlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Sempozyuma katılmak için www.oncuegitimciler.org.tr adresinden başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru yapanlara sempozyum günü katılım sertifikası da verilecektir.