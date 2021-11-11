Öğretmenler geliştirdi! Okula güvenli girişi sağlıyor

AA 11 Kasım 2021 Perşembe 12:26 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 12:26

Çanakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi bilgisayar öğretmenleri Şahin Kara ve Salih Bayka, salgın döneminde öğrencilerin okula daha hızlı ve güvenli girişlerini sağlamak için yüz tanıma sistemi hazırladı.

Kara ve Bayka, tüm öğrenci ve öğretmenlerin fotoğraflarını veri tabanına aktardı. Sisteme ateş ölçer de entegre edildi. Binanın girişine yerleştirilen sistem, öğrenci ve öğretmenlerin yüzünü tanıyarak bileğinden ateşlerini ölçüyor, ateşi yüksek olanlar için uyarı veriyor.

Şahin Kara, AA muhabirine, okula gelenlerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında nöbetçi öğretmenler tarafından tek tek ateşlerinin ölçülmesinin zorluğu ve zaman alması nedeniyle bu sistemi geliştirdiklerini söyledi.

Projeyle öğrencilerin ateşlerini daha hızlı ölçebildiklerini belirten Kara, şunları kaydetti:

"Sistemde yüz tanıma teknolojisi bulunuyor. Öğrencilerimizi kayıtlı resimlerden tanıyor ve ateşini ölçüyor. Ölçülen ateş yüksek değerde ise uyarı mesajı veriyor. Nöbetçi öğretmenlerimiz hemen tedbir alıyor. Ateş değeri normalse öğrencilerimizin hızlı, güvenli bir şekilde okula girişlerini sağlayabiliyoruz."

Salih Bayka ise sistemi salgın şartlarında okula giriş çıkışları sağlamak için tasarladıklarını ifade etti.

Okulun müdürü Niyazi Aydın, sistemle girişlerin daha akıcı ve hızlı gerçekleştiğine dikkati çekerek, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrenciler de sistemden duydukları memnuniyeti dile getirdi.