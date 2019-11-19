Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü kısa, uzun, en güzel şiirler sizlerle

Öğretmenler Günü şiirleri hakkında araştırmalar şimdiden yapılmaya başlandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kısa, uzun, en güzel şiirleri sizler için derledik. 24 Kasım Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Bu yıl Öğretmenler Günü Pazar gününe denk geliyor. Bu özel güne az bir zaman kala öğrenciler öğretmenlerini mutlu etmek için onlara şiirler okuyacak, hediyeler alacak ve mesajlar gönderecekler. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel kutlamalar yapılacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü için en güzel şiirler sizlerle..

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ÖĞRETMENİM

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler...

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

ÖĞRETMENİME

Kalem, silgi, defter

Sen yoksan neye yarar.

Küçücük parmaklarım,

Nasıl harfleri arar.

Senden hiç ayrılamam,

Ailem gibisin benim.

Öğretmenler gününde,

Çokça öpülsün ellerin.

BENİM CANIM ÖĞRETMENİM ŞİİRİ

Bir çok şeyler öğrettin,

Yaramazlıklarıma sabrettin,

Hatalarımı düzelttin,

Benim Canım Öğretmenim.

Sen bir gül gibisin,

Bize hep gülümsersin,

Bilirim bizi seversin,

Benim Canım Öğretmenim.

Atatürk'ü översin,

Onu örnek alın dersin,

En iyi olmamızı istersin,

Benim Canım Öğretmenim.

Birbirinizi sevin dersin,

Hepimizi seversin,

Barışın güzel olduğunu söylersin,

Benim Canım Öğretmenim

BEN BİR ÖĞRETMENİM

Ben bir öğretmenim

Sevgiyi, sevmeyi öğretirim çocuklarıma,

Kini, öfkeyi nefreti değil.

Ben bir öğretmenim

Dostluğu, kardeşliği öğretirim çocuklarıma

Dövüşü, kavgayı, savaşı değil.

Ben bir öğretmenim

Okumayı, yazmayı, küçükleri korumayı

Konuşmayı dinlemeyi, büyükleri saymayı

Öğretirim çocuklarıma.

Ben bir öğretmenim

Sevgiyle, bilgiyle sularım çiçeklerimi

Ve bu güzel çiçeklere

Cumhuriyeti kuran Atatürk'ü öğretirim.

Ben bir öğretmenim

Ve öğretirim çocuklarıma

Ülküm vatanı yüceltmektir.

Ben bir öğretmenim

Çiçektir diyemem çocuklarıma

Çiçeklerden güzeldir bütün çocuklar,

Ve öğreteceğim çocuklarıma

İyilikten güzellikten yana ne varsa.

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.

Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçen uçar,

Sevgili öğretmenim.

Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.

Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

Sevgili öğretmenim.

Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.

Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..