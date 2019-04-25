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Öğretmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 5 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğretmen, 5 kişi yaralandı.

  • AA
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Fatih Göktaş (24) yönetimindeki 68 AAE 828 plakalı otomobil, Aksaray-Ihlara kara yolu Kireçlik mevkisinde, Lütfü Uzel (45) idaresindeki 50 BG 125 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 68 AAE 828 plakalı araçta bulunan Zehra Topal (28), Ayten Kara (29) ve Sibel Karaoğlan (27) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Göktaş ve yanındaki diğer öğretmenlerin, Güzelyurt ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulunda görev yaptıkları öğrenildi.

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