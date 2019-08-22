Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için tercih başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için tercih başvuruları başladı' denildi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için tercih başvuruları başladı" denildi
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