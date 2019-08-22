Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için tercih başvuruları başladı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için tercih başvuruları başladı' denildi