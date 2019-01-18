Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, 2019 yılı Ocak ayı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
- DHA
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
Başvuru sonuçlarına Bakanlığın "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.