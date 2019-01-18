11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, 2019 yılı Ocak ayı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Başvuru sonuçlarına Bakanlığın "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

Trablus’ta şiddetli çatışmalar: 10 ölü, 41 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yapay meteor yağmuru için uzaya uydu gönderdiler

Yapay meteor yağmuru için uzaya uydu gönderdiler

ÖSYM'den kritik saat uyarısı

ÖSYM'den kritik saat uyarısı

Osmanlı hanedanlığının son ferdi hayatını kaybetti

Osmanlı hanedanlığının son ferdi hayatını kaybetti

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK'lılar vuruldu

Başkan Erdoğan istedi Fazıl Say söz verdi

Başkan Erdoğan istedi Fazıl Say söz verdi

Bolton ile dalga geçti: Aynı zırva, aynı zorba, aynı hezeyan

Bolton ile dalga geçti: Aynı zırva, aynı zorba, aynı hezeyan

MEB'i hackleyip notlarını 'iyileştirdi'! Bakanlıktan açıklama geldi

MEB'i hackleyip notlarını 'iyileştirdi'! Bakanlıktan açıklama geldi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan Mehruze teyzeyi aradı: Türkiye´yi ağlattın

Başkan Erdoğan Mehruze teyzeyi aradı: Türkiye´yi ağlattın

Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

Yemen'de katliam yapan BAE'nin F-16 pilotlarına ABD'nin eğitim verdiği ortaya çıktı

Yemen'de katliam yapan BAE'nin F-16 pilotlarına ABD'nin eğitim verdiği ortaya çıktı

Mourinho'dan Galatasaray ve Drogba itirafları!

Mourinho'dan Galatasaray ve Drogba itirafları!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA