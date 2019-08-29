Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı!

Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği tercihlerinin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde erişime açıldı.

Öğretmenler, atama sonuçlarını e-Devlet ile MEBBİS hesabından öğrenebilecek.

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 2 Eylül'den itibaren yapılacak.

(TRT Haber)