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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı!

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Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği tercihlerinin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde erişime açıldı.
 
Öğretmenler, atama sonuçlarını e-Devlet ile MEBBİS hesabından öğrenebilecek.
 
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 2 Eylül'den itibaren yapılacak.
 
(TRT Haber)

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