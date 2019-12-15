Öğretmenlik aşkı engel tanımadı

Antalya'da okula giderken geçirdiği trafik kazası sonrası yüzde 96 oranında engelli hale gelen 50 yaşındaki öğretmen Mukaddes Yurt, malulen emeklilik sonrası gönüllü verdiği derslerle çocukların hayatına dokunuyor. Tedavi gördüğü dönemde bile öğrencilerini aklından çıkarmayan Mukaddes öğretmen, bedensel engelli bir birey olarak sürdürdüğü yaşamını öğrencilerinin sevgisiyle kolaylaştırdı.

SEVGİ HER ENGELİ AŞAR

Sadece elini ve kolunu oynatabilen Yurt, malulen emekliliği sonrası da çocuklardan kopmadı. Gönüllü verdiği derslerle çevresindeki çocukların hayatına dokunan Mukaddes öğretmen, bu süreçte Anadolu Üniversitesi İlahiyat Bölümünden de mezun olmanın gururunu yaşıyor. Öğretmenlik mesleğini hiç unutamadığını söyleyen Yurt, şöyle konuştu: “Rüyalarımda hala derslerimi, öğrencilerimi görüyorum. Öğrencilerim hala arayıp soruyor. Bu da bana yaşama sevinci veriyor. Unutulmamak güzel bir duygu. Sevgi her şeyi, her engeli aşıyor. Evde boş oturmak bana göre değil. Hem kendime hem de çevreme yararlı olmak için yeniden üniversite okumaya karar verdim. Oğlum sağ olsun beni derslere götürdü. Normalde anneler çocuklarını götürür ama bizde tam tersi oldu. Bazı insanlar ‘Tekerlekli sandalyeyle nasıl okuyabilirsin.’ diye düşündü. ‘Sen artık engellisin, bir şey yapmana gerek yok.’ diye düşünüyorlar. Öyle bir durum yok. Okumak, öğrenmek, öğretmek bitmez. Bilgi insanı mutlu eder. Öğrenmek gerekiyor. Okulumu yüksek puanla bitirdim. Bana ‘oku’ denildiği sürece ölene kadar okuyabilir, kendimi geliştirebilirim. Eğitim hayat boyu devam eder.” Yurt, isteğe bağlı yardımcı olduğu çocukların başarılarını gördüğünde çok mutlu olduğunu kaydetti.