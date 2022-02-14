İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2022 Pazartesi / 13 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Güncel

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, başta öğretmenler olmak üzere eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

DHA14 Şubat 2022 Pazartesi 07:25 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 07:26
ABONE OL

Öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni yasanın hayırlı olması dileğinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesbında paylaşılan Bakan Özer'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihi nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum."

ŞUŞA BEYANNAMESİ KANUNU

Öte yandan, 15 Haziran 2021 tarihinde Şuşa'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi'ne ilişkin kanun da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.