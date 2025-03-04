İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4629
  • EURO
    38,2834
  • ALTIN
    3385.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öğütücü bilya ithalatına korunma önlemi hakkında yeni gelişme...
Güncel

Öğütücü bilya ithalatına korunma önlemi hakkında yeni gelişme...

Öğütücü bilya ithalatında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için soruşturma açılması kararlaştırıldı.

AA4 Mart 2025 Salı 09:22 - Güncelleme:
Öğütücü bilya ithalatına korunma önlemi hakkında yeni gelişme...
ABONE OL

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, öğütücü bilya ithalatında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülecek soruşturmaya ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru sonucu söz konusu ithalata yönelik ön inceleme yapıldı.

İncelemede, mevcut korunma önleminin uygulanmaya başlaması sonrasında ithalatın artmaya devam ettiği, üretim, yurt içi satışlar, karlılık, verimlilik ve kapasite kullanım oranları gibi yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde ciddi bozulmaların olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu "öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya" ve "öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya"nın ithalatı için yürürlükteki koruma önlemi süresini uzatma soruşturması açılmasına karar verdi.

Soruşturma, İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülerek 9 ay içinde tamamlanacak, gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.

  • korunma önlemi
  • ithalat
  • ithalat koruması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.