Oğuzhan Asiltürk vefat etti

AA 1 Ekim 2021 Cuma 09:52 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 10:29

Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesine getirildi.

Burada tedavisi süren Asiltürk, bu sabah hastanede vefat etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan, Asiltürk için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında "Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beka alemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, Asiltürk'ü daha önce tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.