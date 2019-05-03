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OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından bugüne kadar 5 bin 250'si kabul, 65 bin 156'sı ret olmak üzere 70 bin 406 başvuru karara bağlandı.

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OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, OHAL kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname (KHK) hükümleriyle tesis edilen, kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurular karara bağlanıyor.

Bu kapsamda, kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 470 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı.

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125 bin 678 kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.

Komisyona 3 Mayıs itibarıyla yapılan başvuru sayısı 126 bin 120 oldu. Komisyon tarafından 5 bin 250'si kabul, 65 bin 156'sı ret olmak üzere toplam 70 bin 406 başvuru karara bağlandı. Komisyon, 55 bin 714 başvurunun incelenmesine devam ederken, görev kapsamına girmeyen 2 bin 500 başvuru hakkında ön inceleme kararı verdi.

Açıklamaya göre, komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu hakkında bilgi edinebiliyor.

Komisyon, haftada bin 200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar veriyor.

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