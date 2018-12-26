OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı.
AA'nın haberine göre; söz konusu karar 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi.
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