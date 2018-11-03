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OHAL KHK'sine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

7150 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı.

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7150 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

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