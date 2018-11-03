OHAL KHK'sine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

<p> 7150 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.</p> <p> Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.</p>
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