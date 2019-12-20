AA 20.12.2019 11:17 - Güncelleme: 20.12.2019 11:17

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da yaşayan S.B.Ö, 2011'de Deniz Harp Okulu sınavını kazandı.

Deniz Harp Okulundan 2015'te mezun olan S.B.Ö, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığında teğmen olarak göreve başladı.

S.B.Ö, 2016 yılının şubat ayında Kara Havacılık Komutanlığı Pilotaj Kursu sınavlarında başarılı olmasının ardından pilot eğitimlerine çağrıldı.

Pilot kursunda 2017'nin Nisan ayındaki bir kontrol uçuşunda başarısız olan S.B.Ö, rahatsızlandığını belirtmesi üzerine hastaneye sevk edildi.

Yapılan kontrolde, S.B.Ö'nün renk körü olduğu belirlendi. Bunun üzerine pilot kursundan ilişiği kesilen S.B.Ö, tekrar Sahil Güvenlik Komutanlığına atandı.

Bu süreçteki görüşmede renk körü olduğunu kabul eden S.B.Ö, Deniz Harp Okuluna girişinde ve pilot eğitimine çağrılma öncesinde yapılan sağlık kontrollerine "renk körlüğünü" tespit için kullanılan kitapçıktaki soruları ezberleyerek gittiğini, bu nedenle sağlık sorununun tespit edilemediğini iddia etti. S.B.Ö, idari tahkikat sırasında ise bu beyanlarını reddetti.

S.B.Ö, Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yaptığı sırada 8 Temmuz 2018'de OHAL kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile FETÖ irtibatı gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

Örgütle bağlantısı olmadığı halde meslekten ihraç edildiğini ileri süren S.B.Ö, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurdu. Komisyon, mesleğe iade istemiyle yapılan başvuruyu, S.B.Ö'nün FETÖ'yle irtibatı ve iltisakı nedeniyle reddetti.

- Doktorlar incelendi

Komisyonun yaptığı incelemeyle, S.B.Ö'nün Deniz Harp Okuluna girişte aldığı sağlık raporunun özlük dosyasında bulunmadığı, renk körü olduğu halde pilot yapılmak üzere kursa çağrıldığı belirlendi.

S.B.Ö'nün Kara Havacılık Komutanlığı Pilotaj Eğitimine girişte yapılan sağlık kontrolünde renk körü olduğuna yönelik tespitte bulunulmadığı, S.B.Ö'ye "pilot olabilir" raporu verildiği ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalar sonrasında ise S.B.Ö'yü muayene eden ve renk körü olmasına rağmen sağlam raporuna imza atan göz doktoru K.Ç. ile diğer doktorlar dahiliye uzmanı B.A, genel cerrah Ö.H.B, kardiyoloji uzmanı M.A, psikiyatrist H.G. ile göğüs hastalıkları uzmanı Ş.Y'nin de FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edildiği, mesleğe iade istemiyle OHAL İşlemleri Komisyonuna yapılan başvuruların ise reddine karar verildiği tespit edildi.

Böylece, FETÖ'nün askeri okullara girişte ve pilot eğitimlerinde kendi üyelerini seçtirebilmek için örgüt mensubu doktorlar aracılığıyla sahte rapor düzenlemesi bir kez daha tescillenmiş oldu.

Öte yandan, S.B.Ö'nün polis olan babasının da FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edildiği öğrenildi.