OHAL komisyonu son durum nedir 5 Ekim OHAL komisyon kararı ile görevine iade edilenleri isim listesi açıklandı mı? Beraat kararı alan cezaevi katibine dair OHAL Komisyonu kararı nasıl sonuçlandı? OHAL komisyonu sonuçlarına göre kimler göreve iade edildi? İsim listesine nasıl ulaşabilirim? OHAL Komisyonu başvuru sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? OHAL Komisyonu nedir? Kimler nasıl başvuruda bulunabilir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Alınan son dakika bilgisine göre, OHAL inceleme komisyonu 36 bin başvuru dosyasını sonuçlandırdı. Başvuruların 33 bin 700'ü hakkında ret kararı verildi, 2 bin 300'ü ise kabul edildi. OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen ihraç, kurum kapatma, rütbe alma gibi işlemlere ilişkin itirazları inceleyen OHAL İnceleme Komisyonu, 36 bin başvuru dosyasını sonuçlandırdı. Komisyon başvuruların 33 bin 700’ü hakkında ret kararı verirken, 2 bin 300’ü hakkında kabul kararı verdi. 2 bin dolayında kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen kamu görevlisi Komisyon kararı ile görevine iade edildi. 675 sayılı KHK ile ihraç edilen bir cezaevi katibi OHAL Komisyonuna başvurmuştur. Bu süreçte ceza yargılaması olmuş ve başvurucu beraat etmiştir. OHAL Komisyonu yaptığı incelemede başvurucu her ne kadar beraat etmiş olsa da; başvurucu aleyhindeki tanık ifadeleri ve CTE Kontrolörlerinin yaptığı soruşturmada örgüt üyesi olduğuna dair bilgi ve belge bulunduğunu belirterek, göreve iade talebini reddetmiştir. Ohal inceleme komisyonu son dakika yeni gelişmeler star.com.tr adresimizde.

OHAL inceleme komisyonu 36 bin başvuru dosyasını sonuçlandırdı.

Başvuruların 33 bin 700'ü hakkında ret kararı verildi, 2 bin 300'ü ise kabul edildi. OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen ihraç, kurum kapatma, rütbe alma gibi işlemlere ilişkin itirazları inceleyen OHAL İnceleme Komisyonu, 36 bin başvuru dosyasını sonuçlandırdı. Komisyon başvuruların 33 bin 700’ü hakkında ret kararı verirken, 2 bin 300’ü hakkında kabul kararı verdi. 2 bin dolayında kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen kamu görevlisi Komisyon kararı ile görevine iade edildi. OHAL Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir.

KARARLAR KURUMLARA ELDEN TESLİM EDİLİYOR



Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Komisyon, kararların hızlı ulaşmasının sağlanması amacıyla posta yolunu tercih etmiyor. Kabul ve ret kararları, komisyon personeli tarafından ilgili kurumlara elden teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilenler, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanıyor. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor. Başvurucular, "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden başvurularıyla ilgili bilgi alabiliyor.



YARGI KARARLARI TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan Komisyon, karar aşamasından önce hakkında soruşturma açılan veya dava bulunan başvurucularla ilgili süreçleri de Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip ediyor. Komisyon, hakkında takipsizlik ve beraat kararı verilenlerin dosyalarına öncelik veriyor. Başvuruların kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırılması için çalışmalarına hız veren Komisyon, haftada bin 100 dosyada karar verecek aşamaya geldi.





Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.



Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 435.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.



36 BİN KARAR



05 Ekim 2018 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 125.000’dir. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (36.000) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 89.000’dir. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 05/10/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (2.300 kabul, 33.700 ret olmak üzere) toplam 36.000’dir.



YARGI YOLU AÇIK



Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.



Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.



Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi” uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“KABUL” veya “RET”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde haftada 1.200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir."

İŞTE OHAL KOMİSYONU KARARI

Kaynak:MemurlarNet

HAL komisyonu nedir?



Bu komisyon 17 temmuz itibariyle çalışmalarına başladı.. Dosya kabul etmeye başlandı ve dosyaları inceleyip karara bağlandı.



Komisyon, 7 hakimden oluşuyor. 200 uzman var. Yasayla kuruldu.



Dosyaları teker teker inceleyecek. Bir müracaatçı beni haksız yere çıkardılar diyerek başvurursa, inceleyecek, komisyon uygun görürse, çıkarıldığı idareye 15 gün içinde işe almasını isteyecek.



Komisyon kararından sonra, idare mahkemesi, danıştay ve AİHM'e kadar gidebilecek.



Başvuru şartları neler?



Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personel şahsen, kanuni temsilcisi veya vekili aracılığıyla başvuru yapabilir.



Kapatılan kurum veya kuruluşlar adına başvuru yapma yetkisi, kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olanlara aittir. Yetkili olmayanlar, üyelik veya başka sebeplere dayanarak başvuru yapamaz.



Kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılan başvurularda temsil belgesi veya vekâletnamenin inceleme sürecinde geçersiz hale gelmesi, başvurunun incelenerek karara bağlanmasını engellemez.



Başvuru hakkındaki inceleme devam ederken başvurucunun ölmesi halinde ilgilinin kanuni mirasçılarından yeni başvuru alınmasına gerek olmaksızın mevcut başvuru incelenerek karara bağlanır.



Başvuru hakkı olan kişinin, başvuru süresi başlamadan veya başvuru süresi sona ermeden önce ölmesi halinde kanuni mirasçılardan biri mirasçılık belgesi ibraz etmek kaydıyla ölüm tarihinden itibaren altmış gün içinde başvuruda bulunabilir.



Başvuruda gerekli bilgi ve belgeler



Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personele ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.



Gerçek kişiler için başvuru formu.



Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi.



Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekâletname örneği.



Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.



Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur:



Kurum veya kuruluşlar için başvuru formu



Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapana ait nüfus cüzdanı fotokopisi.



Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapanın kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olduğuna dair karar, imza sirküleri, vekâletname ya da diğer resmi belgelerin onaylı sureti.



Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.



Başvuru formundaki “Başvurucunun Dilekçesi” bölümüne yazılan beyanlar, okunaklı ve başvurunun esasına yönelik özlü bilgileri içerir şekilde hazırlanır. Forma yazılan beyanların on sayfayı geçmesi hâlinde başvurucunun, başvuru formuna olayların özetini içerir ayrı bir dilekçe eklemesi gerekir.



Başvuru formlarının eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı ve gerekli belgelerin eklenip eklenmediği başvuruyu alan valilik veya kurum tarafından kontrol edilir. Başvuru formu ile başvuruda sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, ilgili valilik veya kurum eksikliğin giderilmesi için başvurucuya on beş günlük kesin süre verir. Eksiklik giderildikten sonra belgeler Komisyona gönderilir.



Başvurana, başvurunun kayda alındığını gösteren alındı belgesi verilir.



Komisyon neleri kapsıyor?



Komisyonun, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi; öğrencilikle ilişiğin kesilmesi; dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması; emekli personelin rütbelerinin alınması alanlarında bireysel başvuru üzerine çalışacağı belirtilmişti.