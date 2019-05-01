21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9535
  • 6,6984
  • 245.181
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Okan Buruk: 4 maça da kazanmak için çıkacağız

Spor Toto Süper Lig'de 4 Mayıs Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, ligde beşinci olmayı hedeflediklerini belirterek, 'Beşinci olabilmek için kalan 4 maçın hepsinin kazanmak istiyoruz, hepsine galibiyet için çıkacağız.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Buruk, Çaykur Didi Stadı'ndaki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, oynadıkları son iki maçta berabere kaldıklarını ancak her iki maçta da kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu ifade etti.

Demir Grup Sivasspor maçında üstün oynayan taraf olduklarını vurgulayan Buruk, 64 dakika oyunda kalan topun 40 dakika kendilerinde olduğunu aktardı.

Buruk, MKE Ankaragücü'nün ligde iyi oynayan bir ekip olduğuna işaret ederek, "Biz de iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Ankaragücü deplasmanında hem oyun hem de skor anlamında daha iyi şeyler yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Ligin üç bölüme ayrıldığına dikkati çeken Buruk, şöyle devam etti:

"Şampiyonluk yarışı üç takım arasında geçiyor. Lig beşinciliği için ise oynayan çok sayıda takım var. Puanlar birbirine çok yakın. Bizim hedefimiz ligde beşinci olmak. Beşinci olabilmek için kalan 4 maçın hepsinin kazanmak istiyoruz, hepsine galibiyet için çıkacağız."

Buruk, ligde beşincilik hedefinde olan takımların hedeflerinin gözardı edildiğini belirterek, "Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma yarışı dışında bizim hedeflerimiz konuşulmuyor. Biz ilk beşe girme hedefine girmeye gayret ediyoruz. Oluruz veya olamayız ama buna odaklanmış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Aatıf ve Nakoulma'nın sakatlığının sürdüğünü anımsatan Buruk, Nakouma'nın durumunun maç günü belli olacağını, Aatıf'ın ise Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışıldığını sözlerine ekledi.

Abarhoun'un görüşleri

Yeşil-mavili ekibin defans oyuncu Mohamed Abarhoun ise ligin ikinci yarısında son sıradan gelerek büyük başarı yakaladıklarını söyledi.

Bireysel ve takım olarak önemli performanslar ortaya koyduklarını dile getiren Abarhoun, "Artık farklı hedeflerimiz var. İlk beş içerisine girerek azda olsa Avrupa hedefi kovalıyoruz. MKE Ankaragücü maçını kazanarak bu hedefimizi korumak istiyoruz. lig sonuna kadar bu yarışımız devam edecek." diye konuştu.

Rusya, Baltık Denizi´nde füze ateşledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Bu 28 Şubat dönemi kafasıdır'

'Bu 28 Şubat dönemi kafasıdır'

Pursaklar Belediye Başkanı istifa etti

Pursaklar Belediye Başkanı istifa etti

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Dev asteroid Dünya'yı teğet geçecek

Dev asteroid Dünya'yı teğet geçecek

AK Parti'den CHP'ye tepki

AK Parti'den CHP'ye tepki

'Silahlarınızı teslim edin' kampanyasına füze getirdi

'Silahlarınızı teslim edin' kampanyasına füze getirdi

'Ülkemizde terör örgütü PKK’nın yeri yok'

'Ülkemizde terör örgütü PKK’nın yeri yok'

Kendini öldürtmek için tuttuğu kiralık katilin görüntüleri ortaya çıktı

Kendini öldürtmek için tuttuğu kiralık katilin görüntüleri ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

TİM Başkanı Gülle: Hedefimiz 200 milyar dolar

TİM Başkanı Gülle: Hedefimiz 200 milyar dolar

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar

Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu

Kibariye'nin kızı evlendi

Kibariye'nin kızı evlendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA