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  • Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Rövanşa da Azeri hakem atasınlar
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Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Rövanşa da Azeri hakem atasınlar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kırmızılı takımın Young Boys'a 3-2 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Okan Buruk karşılaşmayı İsviçre'nin Alman kantonunda oynadıklarını hatırlatarak, maça Alman hakemin atanmasına tepki gösterdi.

22 Ağustos 2024 Perşembe 01:07 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Rövanşa da Azeri hakem atasınlar
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 yenildi. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi.

"KÖTÜ BİR GOLLE MAÇA MORALSİZ BAŞLADIK"

"Çok erken bir gol yedik, yaptığımız bir hata... Oradan bir geçiş yedik ve kötü bir golle biraz moralsiz başladık. İlk yarının sonunda ikinci golü yedik. İkinci yarının başında Ziyech ile başladık. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Batshuayi hamlesi geldi devamında. Kendi kalitemizi doğru bir şekilde ortaya koyarsak rakibe karşı çok rahat bir şekilde pozisyona girebileceğimizi gördük."

"HAKEMİN YÖNETİMİ BENİ RAHATSIZ ETTİ"

"Yaptığımız hatalar ve verdiğimiz pozisyonlar vardı. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Ben tribündeydim, oradan seyrederken hakemin yönetimi beni rahatsız etti. Gereksiz kartlar verdi. Bir kartı yazması iki dakika sürdü. İsviçre'nin Alman kantonundayız ve Alman hakem atandı. İnşallah ikinci maça da Azeri bir hakem atarlar ve durumu eşitlemiş oluruz."

"OYUNCULARIN KOLLARINI BAĞLAYACAĞIZ!"

"Penaltıda Abdülkerim'in ayağına geldi top. Kaydığı anda bir el otomatik olarak açılacak zaten. Bir de bunun üstüne kartla cezalandırmak bence ağırdı. Oyuncuları yakında robot olarak kollarını bağlayacağız ve öyle yere atlayacaklar!"

"MUSLERA İKİNCİ MAÇA YETİŞİR"

Muslera'nın bir ağrısı var ama ikinci maça geçeceğini düşünüyorum. Kaan geri dönüyor. Davinson'a da bakacağız, onu maça yetiştirmeye çalışacağız. Çok önemli bir oyuncu. Eksikliğini hissettik."

"GALATASARAY İSVİÇRE TAKIMLARINI SEVER"

Kendi sahamızada kendi seyircimizle birlikte çok daha fazlasını yapağacağız. Galatasaray, İsviçre takımlarını sever. İkinci maçta tur atlayacağımıza inanıyorum."

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