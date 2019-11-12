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Oktar örgütünde sanıkların politikası inkar! ''Örgüt üyesi değilim, güzel makyaj yapıyorum''

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davaya 32'nci duruşmayla devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklardan Ayşe Akkaş, Burcu Çekmece, Ebru Fişek ve Ebru Barutçu savunmalarını yaptı. Kazakistan doğumlu Akkaş, örgüt üyesi olmadığını, güzel makyaj yaptığı için arkadaşlarının makyajlarında yardımcı olduğunu anlattı, firari eşi Tahsin Akkaş ile irtibatının olmadığını ve nerede olduğunu da bilmediğini öne sürdü. Akkaş, televizyon yayınlarında başı açık dekolteli insanların da Müslüman olduğunu göstermek için dans ettiğini savundu.

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 160'ı tutuklu 170 sanık ile avukatları katıldı.  Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.
 
Duruşmada tutuklu sanıklardan Ayşe Akkaş, Burcu Çekmece, Ebru Fişek ve Ebru Barutçu savunmalarını yaptı. Kazakistan doğumlu Akkaş, örgüt üyesi olmadığını, güzel makyaj yaptığı için arkadaşlarının makyajlarında yardımcı olduğunu anlattı, firari eşi Tahsin Akkaş ile irtibatının olmadığını ve nerede olduğunu da bilmediğini öne sürdü. Akkaş, televizyon yayınlarında başı açık dekolteli insanların da Müslüman olduğunu göstermek için dans ettiğini savundu. 
 
İngilizce çevirmen olduğunu belirten Burcu Çekmece ise Adnan Oktar ile 30 yıl önce üniversite okurken tanıştığını ve kitaplarının İngilizceye çevrilmesinde yardımco olduğunu aktardı. Adnan Oktar'ın yanında huzur bulduğunu öne süren Çekmece, yurt dışında herhangi biriyle temasa geçmediğini, Prof. Dr. Petros Vassiliadis ile iletişime geçmediğini iddia etti.
 
Tutuklanmadan önce Koç Üniversitesinde asistan olarak çalıştığını beyan eden Ebru Fişek, sosyal medya hesabı bulunmadığını, dolayısıyla sahte isimle sosyal medyada paylaşımlar yapmadığını, iddianamede yer aldığı gibi cinlerinin olmadığını öne sürdü, "Kedi kod adım değildir, grubumuzda çok Ebru olduğu için bana 'Kedi Ebru' derlerdi." ifadelerini kullandı. 
 
Tutuklu sanık Ebru Barutçu da aynı üniversitede özel kalem müdürü olduğunu beyan ederek, hafta sonları Dragos'ta grup üyeleriyle bir araya geldiğini, örgüt olmadıklarını öne sürdü. Hafta sonlarını özlemle beklediğini vurgulayan Barutçu, ailesinin kaldığı yazlığın Kıyıkent'te olduğu için kendisine "Kıyıkent Ebru" ya da "Çilli Ebru" dediklerini, bunların kod adı olmadığını öne sürdü.
 
Duruşmaya yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek. 

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