Oktar’da FETÖ izi

Adnan Oktar Suç Örgütü’nün kurucusu ve yöneticisi Adnan Oktar’ın da bulunduğu 167’si tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülecek davanın iddianamesinde 99 kişi müşteki, 26 kişi ise mağdur sıfatıyla yer alıyor. Adnan Oktar’ın bir numaralı sanık olarak yer aldığı iddianamede, örgütün FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer verildi. İddianamede sanıkların hakkında ‘Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs’, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ ve ‘Cinsel istismar’ gibi toplam 24 suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor. Örgütün elebaşı Adnan Oktar, savunmasında FETÖ ile ilişkisi olmadığını iddia etse de, Fetullah Gülen hakkında sarf ettiği ‘Tehlikeli bir tipti, dengede tutmaya çalıştık’ sözleri dikkati çekti.

GİZLİ BELGELERE SAHİP

Davanın müştekilerden eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan, “Ergenekon Davası’nda mahkemede müdahil oldular. Bende bile olmayan gizli sicil dosyalarımı FETÖ’cü firari eski Savcı Zekeriya Öz’e verdiler. Bunlar dava dosyasında var” dedi. Diğer müştekilerden biri olan iş adamı Fırat Develioğlu da, “Daha örgüte bağlı kaçak kişiler var yurt dışında. İçeride dosyaların durumuna göre anladığımız kadarıyla çok ağır cezalar çıkacak. Çocuklarımıza dikkat edelim, sahip çıkalım. Çocuklarımızın eğitimsiz kişilerin ellerine düşmesine imkan vermeyelim. Bir tarafta FETÖ’sü, bir tarafta bu” diye konuştu. Develioğlu, “Örgüt lideriyle çok vakit geçirdim. Onun gerçek yüzünü gördüm. Akli yargılarının normal insan yargısı gibi değil de sapık yargıları olarak çalıştığına birebir de şahit olunca ayrıldım” ifadelerini kullandı.

DAVULLA KARŞILADI

Duruşmanın yapıldığı salonun önüne gelen mağdurlardan Mahmut Alan, Adnan Oktar’ı davul zurna ile karşıladı. Oktar’ın çeşitli yöntemler ile daha önce kendisini de mağdur ettiğini belirten Alan, davul zurna çaldırıp oynadı.