15 Şubat 2020 Cumartesi11:42 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:48

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapıyor. Toplantıya Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NTV canlı yayınına konuk oldu, soruları yanıtladı.

Oktay'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Tarihi bir günde, muhteşem bir bölgedeyiz. Yarım asırıdır barış arayışı içindeyiz. Bu muhteşem manzara bir hayalet şehre dönüşmüş durumda. İki toplumun kaybettiği bir ortamdayız.

Türk milletinin bir özelliği vardır, gittiği yere barış götürür. Maraş, Kıbrıs Türkü'nün toprağıdır. Artık Kapalı Maraş'ın kapalısını kaldırmak lazım.

Yarım asır sonra bile muhteşem oteller var.

Vakıf malları satılamaz, evrensel kuraldır. Arşiv elimizde, ciddi bir çalışmamız var. Mülkle ilgili iddialar için Taşınmaz Mal Komisyonu var. Burada değerlendirilir, karar verilir böyle bir mekanizma mevcut.

Sabrın da iyi niyetin de bir süresi var. Kıbrıs Türkü bir yarım asır daha bekleyemez. Uluslararası hukuka aykırı bir durum yok.

