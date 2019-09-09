Oktay: Diyarbakır'daki annelerin direnişi terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur.' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur." dedi.
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