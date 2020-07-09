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Okul bahçesinde yapılan kazıda göçük meydana geldi: İki işçi toprak altında kaldı

Kütahya'da Adnan Menderes Orta Okulu bahçesinde yapılan drenaj kazısı sırasında göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre göçük altında kalan 2 işçinin çıkarılması için AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince çalışma başlatıldı. Kütahya Valisi Ali Çevik, Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç da okul bahçesine gelerek kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

DHA09 Temmuz 2020 Perşembe 14:48 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 14:48
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Kütahya’daki Ok Meydanı Mahallesi Radar Caddesi üzerinde bulunan Adnan Menderes Orta Okulu bahçesinde bir süre önce drenaj çalışması başlatıldı. Okul duvarlarına yakın bir alanda yapılan kazı çalışmasında yaklaşık 2 metrelik derinliğe inen özel bir şirkete bağlı 2 işçi, kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. İhbar üzerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Kütahya Valisi Ali Çevik, Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç da okul bahçesine gelerek kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor.

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