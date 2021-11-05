İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2021 Cuma / 30 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,726
  • EURO
    11,2233
  • ALTIN
    560.869
  • BIST100
    1575.06
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Okul bahçesinin önünde oyun oynarken 'kaçak' aydınlatma direğine temas eden çocuk öldü
Güncel

Okul bahçesinin önünde oyun oynarken 'kaçak' aydınlatma direğine temas eden çocuk öldü

Manisa'da okul bahçesinin önünde oyun oynarken kaçak olduğu belirtilen aydınlatma direğine temas eden Davut Süzer (13), hayatını kaybetti.

DHA5 Kasım 2021 Cuma 15:12 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 15:12
ABONE OL

Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Fatih İlkokulu'nun bahçesinde önceki gün arkadaşları ile oyun oynayan ortaokul öğrencisi Davut Süzer, saat 18.30 sıralarında bahçe duvarındaki demir korkuluklara tırmandı. Bu sırada Süzer, bahçenin dışında kalan demir aydınlatma direğine tutundu. Elektrik akımına kapılan Süzer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süzer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, aydınlama direğinin kaçak olduğu belirtildi. Okul yönetimi direğin kendileri ile ilgisini olmadığını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.