Okul çıkışı bıçaklı saldırıya uğrayan öğrenci hastanelik oldu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi'nde bulunan Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul dağılımı sırasında aynı okulun öğrencileri arasında okulun önünde bakışma yüzünden kavga çıktı. Kavgada lise son sınıf öğrencisi M.A.H.(18) bıçaklı saldırıya uğrayarak sağ bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A.H., kendisini Irak uyruklu 9. sınıf öğrencisi A.M.K.K.'nin (17) bıçakladığını söyledi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili A.M.K.K.'yi yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.