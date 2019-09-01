Okul fobisinin panzehri ‘güven’

Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Okula ilk kez başlayacak çocuklarda ve ailelerde kaygının çok daha fazla ortaya çıktığını ifade eden Dr. Esma Türkmen, bu dönemin iyi kontrol edilerek rahatlıkla atlatabilecek bir süreç olduğunu ifade etti. Dr. Türkmen, “Çocuğun anne ve baba ile beraber okula gitmesi, okulun bölümlerini görmesi, ortamı görmesi, öğretmenlerini tanıması uygulama alanlarını görmesi kendisinde bir güven hissi oluşturmayı sağlayacaktır. Birebir verilen sözler çok önemli. ‘Gelip seni alacağım, ben buradayım, seni bırakmadım’ demek ve öğretmenlerle temas çok önemli” dedi.

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Sadece okula ilk kez gidecek olan çocukların değil, ailelerinin de en az onlar kadar kaygılı olduğuna vurgu yapan Türkmen, okula başlayacak çocuğun güvenli alanından çıkmış gibi düşündüğünü söyledi. Dr. Türkmen, “Okula gitmek istememek, ağlama krizleri, anneye çok sıkı bağlanmaya çalışmak, yemeği reddetmek, uyku problemleri, karın ağrıları yaşanabilecek şeyler. Eğer çocuğun kaygı süreci uzuyorsa, 2-3 haftayı geçiyor ise ağlamalar, krizler, gitmek istememe, karın ağrıları gibi bulgular varsa öyle bir durumda mutlaka uzman bir çocuk psikiyatrisine gidilmelidir” diye konuştu.