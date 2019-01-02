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Okul kantinlerinde logosuz ürün satılmayacak

Bakan Pakdemirli, 'Okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren 'Okul Gıdası' logosu konulacak. Gelecek öğretim yılından itibaren logosuz ürün satılmayacak' dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı.
 
Bakan Pakdemirli, "Okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacak. Gelecek öğretim yılından itibaren logosuz ürün satılmayacak. Gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçilecek. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için üzerinde kırmızı renk olacak." dedi.
 
Ayrıntılar gelecek...
 

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