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Okul müdürüne silahlı saldırı! Tabanca tutukluk yaptı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde okul müdürüne silahlı saldırıda bulunan şüpheli öğrenci velisi aranıyor.

AA13 Eylül 2024 Cuma 23:42 - Güncelleme:
Okul müdürüne silahlı saldırı! Tabanca tutukluk yaptı
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Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulundaki çocuğuna sınıf tekrarı yaptırıldığı iddiasıyla okul müdürü Mustafa Örnek ile telefonda tartışan veli S.T. geçen çarşamba aracıyla okulun önüne geldi.

OKUL MÜDÜRÜ SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU

Telefonla görüştüğü okul müdürü Örnek'i tehdit edip, okulun bahçesine çağıran S.T. yanında getirdiği tabancayla Örnek'e bir el ateş etti. S.T, silahının tutukluluk yapması üzerine aracına binerek okulun önünden uzaklaştı. Kurşunun isabet etmediği okul müdürü Örnek, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Şikayet üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıda bulunan S.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, S.T'nin silahlı saldırı anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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