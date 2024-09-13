Okul müdürüne silahlı saldırı! Tabanca tutukluk yaptı

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulundaki çocuğuna sınıf tekrarı yaptırıldığı iddiasıyla okul müdürü Mustafa Örnek ile telefonda tartışan veli S.T. geçen çarşamba aracıyla okulun önüne geldi.OKUL MÜDÜRÜ SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU
Telefonla görüştüğü okul müdürü Örnek'i tehdit edip, okulun bahçesine çağıran S.T. yanında getirdiği tabancayla Örnek'e bir el ateş etti. S.T, silahının tutukluluk yapması üzerine aracına binerek okulun önünden uzaklaştı. Kurşunun isabet etmediği okul müdürü Örnek, saldırıdan yara almadan kurtuldu.YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Şikayet üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıda bulunan S.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, S.T'nin silahlı saldırı anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.