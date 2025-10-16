İSTANBUL 20°C / 14°C
  • Okul müdürüne silahlı saldırı! Zanlı okuldan çıktı
Güncel

Okul müdürüne silahlı saldırı! Zanlı okuldan çıktı

Denizli'de kantin çalışanının silahlı saldırısına uğrayan okul müdürü yaralandı.

16 Ekim 2025 Perşembe 10:01
Okul müdürüne silahlı saldırı! Zanlı okuldan çıktı
ABONE OL

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir ilkokulun müdürü F.Ö'ye (48), park halindeki otomobiline çocuklarıyla bindiği sırada okulun kantin çalışanı K.K. (17) tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan F.Ö, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan bir süre önce kantini işleten şüphelinin babasının, okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği ve bu nedenle ceza aldığı öğrenildi.

  • okul müdürü
  • saldırı
  • yaralı
  • silahlı saldırı
  • kantin

